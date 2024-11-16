مصرع وإصابة ١٦ عاملا في حادث مروري بدمياط

شهدت مدينة كفر سعد في دمياط حادث مأساوي اليوم السبت حيث انقلبت سيارة نقل عمال بطريق السوالم التابعة لمركز كفر سعد مما اسفر عن حالتي وفاة و ١٦ مصابا .

استقبلت مستشفى كفر سعد المركزى عدد ١٦ مصابا كما شهدت وصول جثتى اثنين من العمال .





تم استقبال المصابين باستقبال المستشفى وفرز وعلاج المصابين و تحويل ٣ منهم للعناية المركزة

حيث تنوعت الاصابات بين نزيف بالمخ و نزيف بالبطن و كسور متنوعه.





في سياق آخر ، قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط يرافقه الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة بمديرية الصحة بزيارة مستشفى الزرقا المركزي قسم الرعاية المركزة للاطمئنان على حالة اللاعب محمد شوقي والذي توقف قلبه أثناء لعب مباراة كرة قدم بين فريقه كفر الشيخ والقزازين على ملعب نادي الزرقا و تم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الزرقا المركزى.

والتقى بدران أهل اللاعب لطمأنتهم وشرح التطورات الطبية لحالته وقال فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي الذى يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزى توقف قلب اللاعب أثناء مباراة كره قدم على ملعب نادي الزرقا وهرع رجال الإسعاف للاعب وتم عمل الإسعافات الأولية ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب و تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.



وتم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى الذي وصل اليه بزرقة شديدة وتوقف القلب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.