بسعر تنافسي.. النصر للسيارات تطرح أول سيارة ملاكي في مايو المقبل

السبت 16/نوفمبر/2024 - 10:23 م

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم إنتاج نموذج جديد للسيارات الملاكي من شركة النصر للسيارات، بحلول مايو 2025، سواء بنظام تشغيل كهربائي أو بنزين.

وأضاف: سيتراوح المكون المحلي لهذه السيارات بين 45% و47%، ما يجعلها تنافسية في السعر والجودة، وستتوفر 3 نماذج مختلفة لتلبية احتياجات السوق.

وأشار الوزير، إلى أن خطة الإنتاج تستهدف تصنيع ما بين 6000 إلى 7000 سيارة ملاكي خلال العام الأول من التشغيل. سيارات صناعة مصرية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن شركة النصر للسيارات بدأت في إنتاج أتوبيسات فاخرة بمكون محلي يصل إلى 50%.

وأشار إلى أن هذه الأتوبيسات تضاهي في جودتها أعلى العلامات التجارية العالمية، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل المصري.

النصر للسيارات تعتمد زيادة تدريجية لتحقيق الاستدامة

وكشف وزير قطاع الأعمال، أن شركة النصر للسيارات تعتمد على 9 مصانع متنوعة للإنتاج، مع خطة تصاعدية للإنتاج تشمل:

- إنتاج 300 أتوبيس في السنة الأولى.

- مضاعفة الإنتاج إلى 600 أتوبيس في السنة الثانية.

- الوصول إلى 1500 أتوبيس في السنة الثالثة.

وأشار إلى أن هذه الأتوبيسات ستغطي جميع محافظات مصر، مما يعزز وجود الشركة في السوق المحلية.

توسيع السوق: عقود تصدير مع شريك أجنبي

وأعلن وزير قطاع الأعمال، أن النصر للسيارات أبرمت تعاقدات تضمن الربحية والاستمرارية. كما أشار إلى التنسيق مع شريك أجنبي لتصدير الأتوبيسات إلى الأسواق الخارجية بداية من العام الثاني للإنتاج، وهو ما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

إنتاج أول ميني باص مصري بنسبة 100%

وأكد الوزير أنه سيتم إنتاج أول ميني باص مصري بالكامل بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 100% بعد عامين من بدء التشغيل، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل الداخلي.

دعم الصناعات المغذية للسيارات

اختتم شيمي تصريحاته بالإشارة إلى أن 12 شركة قطاع خاص مصرية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وستساهم في دعم صناعة السيارات في مصر.

وأوضح أن مصانع شركة النصر التسعة ستلعب دورًا رئيسيًا في النهوض بالصناعة وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.