منتخب جورجيا يتعادل مع أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

انتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي جورجيا وأوكرانيا، على ملعب باتومي أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة جورجيا ضد أوكرانيا إثارة كبيرة وندية بين المنتخبين، حيث بدأ المنتخب الأوكراني المباراة بقوة وسجل هدفًا مبكرًا، مما أربك صفوف المنتخب الجورجي.

مباراة جورجيا ضد أوكرانيا

استفاق المنتخب الجورجي سريعًا من الصدمة، وبدأ في فرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في إدراك التعادل.

افتتح منتخب أوكرانيا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق هدف عكسي سجله المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا في مرماه.

ولم يستسلم منتخب جورجيا حتى الرمق الأخير من اللقاء، إذ واصل الضغط على دفاعات الخصم حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق جيورج ميكاتدزي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل تصدر منتخب جورجيا ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب أوكرانيا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.