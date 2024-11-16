اللجنة المنظمة لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم تكرم "موسيس"

حرص الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، على تكريم البرازيلى موسيس مدرب حراس مرمى منتخب مصر، المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة منحه هدية تذكارية قيمة، تقديرًا لمشاعره النبيلة، وانهمار دموعه أثناء عزف السلام الجمهوري، قبل مواجهتنا مع المغرب في الجولة الأولى.

وكانت الصور التي تم التقاطها للبرازيلي "موسيس" مدرب حراس مرمى منتخب مصر، قبل انطلاق مباراتنا مع المغرب أمس الأول في افتتاحية تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، أثناء عزف السلام الجمهوري أظهرت انهمار عينيه بالدموع، تأثرًا بكلماته "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي" حتى نهايته، احتلت صدارة الصفحات الرياضية الإلكترونية والورقية المحلية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تحتضنها الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، انتهت جولتها الأولى بفوز تونس والمغرب علي ليبيا ومصر كلا بهدفين لهدف وارتفع رصيدهما ثلاث نقاط مقابل لا شئ لمنافسيهما بينما جنبت قرعة البطولة الجزائر من تلك المواجهات.