منتخب تركيا يفرط في فوز ثمين على ويلز بدوري الأمم الأوروبية

فرط منتخب تركيا في فوز ثمين على ويلز، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب قادر هاس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ورغم أن مباراة تركيا وويلز انتهت بلا أهداف، إلا أنها شهدت إثارة كبيرة وفرصًا ضائعة في شوطي اللقاء.

مباراة تركيا ضد ويلز

فرض المنتخب التركي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وشكل خطورة مستمرة على مرمى ويلز.

كان منتخب تركيا الأقرب لحصد النقاط الثلاث، حيث تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 89، إلا أن اللاعب محمد كريم أكتورك أضاعها ليتبخر حلم الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وكانت أبرز فرص منتخب ويلز التهديفية في الدقيقة 45+5، حينما تصدى القائم لتسديدة هاري ويلسون القوية.

بهذا التعادل، حافظ منتخب تركيا على صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن منتخب ويلز الذي يأتي في المركز الثاني.