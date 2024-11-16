إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة وكيل الوزارة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاى إزالة ٣ حالات تعد باشراف فضل الجبالي والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات المعنية.

قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي بتنفيذ إزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بواقع عددحالتي إزالة بحي غرب المدينة في ولاية الزراعة، و حاله تعدي بحى غرب في ولاية الوحدة المحلية حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

يأت ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ للتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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