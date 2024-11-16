إطلالات النجوم على ريد كاربت فيلم "مين يصدق" بمهرجان القاهرة.. صور فيديو

رصدت عدسة البوابة نيوز إطلالة العديد من النجوم اليوم السبت على ريد كاربت فيلم "مين يصدق" والذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

والتقطت عدسة البوابة نيوز على الريد كاربت اطلالات النجوم على الريد كاربت بينهم:الفنان القدير حسين فهمي، محمد محمود عبد العزيز، محمود حميدة وعائلته، أشرف عبد الباقي، لبلبة، شريف منير، وعبير صبري، وهالة سرحان، ورانيا يوسف، وبشرى.

واستحدث مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، جوائز جديدة تحمل اسم "جوائز جيل المستقبل"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر.

تهدف تلك الجوائز الجديدة لدعم واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت.

وسيتم إعلان الفائزين بهذه الجوائز يوم الثلاثاء 19 نوفمبر بأحد الفنادق الشهيرة بالجزيرة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، ومنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل.

بـ 100 صورة.. إطلالات النجوم على ريد كاربت فيلم مين يصدق

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