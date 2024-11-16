هولندا تواجه المجر في قمة الجولة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخبا هولندا والمجر لخوض مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب "يوهان كرويف".

التشكيل الرسمي للمنتخبين

منتخب هولندا:



- حراسة المرمى: فيربروجن

- خط الدفاع: دومفريز، فان هيكي، فان دايك، وود

- خط الوسط: جرافينبرج، رايندرز، دي يونج

- خط الهجوم: مالين، فيجهورست، جاكبو

منتخب المجر:



- حراسة المرمى:ديبوسز

- خط الدفاع: دار داي، بالوج، أوريان

- خط الوسط: ناغي، شايفر، نيكيتشر، نيجو

- خط الهجوم: سالاي، فارجا، سوبوسلاي

يتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل إلى ربع النهائي. بينما يحتل منتخبا هولندا والمجر المركز الثاني برصيد 5 نقاط لكل منهما، ويأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

تعد مواجهة اليوم حاسمة لتحديد الوصافة، مع إمكانية التأثير على حسابات التأهل إذا خسر المنتخب الألماني في الجولتين المتبقيتين.