منتخب الشباب يختتم استعداداته للجزائر وعلام يحفز اللاعبين

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم استعداداته للقاء نظيره الجزائري فى الثامنة مساء غد الأحد باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة .

تضمنت التدريبات الختامية مراجعة ميكالى المدير الفني خطة مباراة الغد وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز واللعب بروح قتالية للدفاع عن أحلام احفاد الفراعنة فى البطولة التى يتنافس خلالها منتخبات : مصر والمغرب والجزائر وليبيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية.

حرص جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد على حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو ما لم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا.