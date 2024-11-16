المصري يهنىء أبو ريدة بمنصب رئيس اتحاد الكرة

هنأ النادي المصرى برئاسة كامل ابو علي ، المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد فوزه بالتزكية بمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري .

وأصبح أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة حيث من المنتظر أن يتسلم مهمة إدارة الاتحاد يوم 10 ديسمبر المقبل.

تضم القائمة كل من :

- هاني أبو ريدة رئيسًا

- خالد الدرندلي على منصب النائب

- العضوية (أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ووليد عبد الجواد ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر).

- المرشحون الاحتياطيون (أشرف محمد موسى حسن وجمس حنا وجرجس جاد الرب وهيام محمد محمد بركة).

