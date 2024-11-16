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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يهنىء أبو ريدة بمنصب رئيس اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة
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هنأ النادي المصرى برئاسة كامل ابو علي ، المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد فوزه بالتزكية بمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري .

وأصبح أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة حيث من المنتظر أن يتسلم مهمة إدارة الاتحاد يوم 10 ديسمبر المقبل.

 

تضم القائمة كل من : 

 

- هاني أبو ريدة رئيسًا 

 

- خالد الدرندلي على منصب النائب 

 

- العضوية (أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ووليد عبد الجواد ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر). 

 

- المرشحون الاحتياطيون (أشرف محمد موسى حسن وجمس حنا وجرجس جاد الرب وهيام محمد محمد بركة).
 

المصري هاني ابو ريدة اتحاد الكرة