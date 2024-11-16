"المرأة المصرية وتنمية الهوية الثقافية".. ندوة بثقافة سوهاج

نظَم قصر ثقافة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة المصرية و تنمية الهوية الثقافية"، والتي أقيمت بدايون عام المحافظة ضمن مبادرة "بداية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وعبد الحافظ بخيت رئيس نادي الأدب المركزى بسوهاج ومدير عام النشر الأسبق، والدكتور عبد الجواد أبو كب زميل أكاديمية ناصر العسكرية والمتحدث الرسمي السابق لوزارة البيئة، والمستشار والروائي حسام العادلي رئيس محكمة الجنايات، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، والدكتورة ريهام العادلي رئيس رابطة المرأة المصرية، وعدد من قيادات الثقافة بالمحافظة.

في بداية الندوة، تحدث الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، عن أهم ما تم بمحافظه سوهاج من أنشطة وفعاليات خاصة بالمرأة والطفل، مُشيرًا إلى ما أولاه رئيس الجمهورية لها من رعاية خاصة في جميع البرامج والمشروعات.

أعقبه كلمة للأديب عبد الحافظ بخيت رئيس نادي الأدب المركزى بسوهاج ومدير عام النشر الأسبق، حيث تحدث عن دور المرأة في بناء المجتمع ثقافيا واجتماعيا عبر عصور مختلفة وأشاد باهتمام الدولة بعقد أنشطة خاصة بالمرأة والاهتمام بها لتنمية دورها الفعال في بناء المجتمع.

ثم تحدث الدكتور عبد الجواد أبو كب زميل أكاديمية ناصر العسكرية والمتحدث الرسمي السابق لوزارة البيئة عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإجراء تغييرات حقيقية في خدمة قضايا المرأة والرفع من شأنها ووضع إستراتيجية محدده لتفعيل ذلك وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.



فيما بدأت الدكتورة ريهام العادلي رئيس رابطة المرأة المصرية، كلمتها بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإهتمامه الكبير والمخلص بقضايا المرأة المصرية منذ أولى أيام الجمهورية الجديدة، وكذلك تفعيل دور المرأة وتمكينها من جميع حقوقها السياسية والاجتماعية وعقد دورات وندوات توعية من أجل تحقيق ذلك، كما تحدثت عن أهمية العمل التطوعي والخيرى ومشاركة الحكومة في تنفيذ فعاليات وقوافل من أجل توعية المرأة والطفل و تنمية روح الانتماء وتحقيق أهداف مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بتمنية وتمكين المرأة.



كما تحدث الروائي المُستشار حسام العادلي، رئيس محكمة الجنايات، والحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "نجع بريطانيا العظمى"، عن العديد من القوانين التي تم سنها في صالح المرأة، والعديد من التشريعات التي اتخذتها الحكومة لصالح حماية حقوق المرأة وتمكينها، وتقدّم العادلي بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على ما أولاه من اهتمام للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، مضيفًا أنّه منذ العام 2014، شهدت الدولة زخمًا قانونيًا، فصدر القانون رقم 144/2020 الذي خصص للنساء ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد بمجلس النواب، أما فيما يخص الحماية فقام المشرع المصري عام 2021 بتعديل القانون رقم 78/2016 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، إضافة إلى إصدار القانون رقم 141/2021 الخاص بتغليظ عقوبة التحرش، والعديد من القوانين الأخرى متحدثًا عن أهمية دور المرأة المصرية في خدمة وتنمية الوطن والهوية والإنتماء.



واختتمت الندوة بكلمة الكاتب أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، والذي تحدث عن دور الثقافة في نشر الوعي لدى جميع الفئات وبالأخص المرأة والطفل، مقدمًا الشكر لمحافظ سوهاج لتقديم الدعم لإنجاح الفعاليات الثقافية.

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