افتتاح دار ضيافة مرضى الأورام ومرافقيهم بكفر الشيخ

افتتح السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، والمستشار محمود توفيق رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الأورام بكفرالشيخ، دار ضيافة مرضى الأورام بمدينة كفرالشيخ، لخدمة مرضى الأورام بالمحافظة ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، وعدد من جمعيات المجتمع المدني العاملين فى مجال الرعاية الاجتماعية والقطاع الطبي وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

قال المستشار محمود توفيق رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الأورام بكفرالشيخ إن إنشاء دار ضيافة مرضى الأورام بالجهود الذاتية، جاء لمساعدة المرضى للمساهمة فى توفير الجهد والمال على المرضي الذين يتوافدون من القرى والمراكز بالمحافظة، والمحافظات المجاورة على مراكز الأورام بمدينة كفرالشيخ والجامعة والمستشفى العسكري لتلقى العلاج الكيماوي و الاشعاعي.

أوضح أن غالبية المرضى يحتاجون إلى الحضور عدة أيام متتالية لاستكمال العلاج فيضطرون للعودة إلى مقار إقامتهم ثم السفر مرة أخرى إلى مدينة كفرالشيخ، و بعضهم يستأجر ذويهم سيارات لنقلهم إلى مستشفيات الأورام للعلاج ، فجاء إنشاء دار الضيافة لاستقبال هؤلاء المرضي والمرافقين من ذويهم "بدار الضيافة" لتنتهي معاناتهم مع السفر والارهاق المادى والجسدي، مقدما الشكر للمساهمين بتبرعاتهم فى إنشاء الدار وتجهيزها بالأسرّة ومستلزمات الإقامة.

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