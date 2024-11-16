منتخب مصر يخوض تدريب باستاد الدفاع استعدادا لمباراة بتسوانا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات باستاد الدفاع الجوي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي بالاضافة للاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني ، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة وانتهى بالتعادل الإيجابي ١ / ١ ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة.