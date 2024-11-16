مسار يحقق فوزا ثمينا على البنك التجاري الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

استطاع فريق مسار لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني، أن يحقق فوزا ثمينا على نظيره البنك التجاري الإثيوبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية ، كممثل لمصر، والتي تعد اول بطولة له في تاريخه.

استطاع فريق مسار ان يحرز هدفين في شباك غريمه مقابل هدف .

كان قد فاز فريق مسار على ماميلودي صنداونز حامل اللقب للنسخة الماضية ١ - صفر، فيما واجه إيدو كوينز في الجولة الثانية وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحافظ على شباكه نظيفة.

أسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر.