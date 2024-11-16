ألمانيا تستضيف البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف المنتخب الألماني نظيره البوسني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحسم المنتخب الألماني تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط. في المقابل يقع منتخب البوسنة والهرسك في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخبا هولندا والمجر المركزين الثالث والرابع برصيد 5 نقاط لكل منهما.

تشكيل منتخب ألمانيا

- حراسة المرمى:أوليفر باومان

- خط الدفاع: ماكسيميليان ميلشتات، أنطونيو روديجر، تاه ، يوشوا كيميش.

- خط الوسط: روبرت أندريخ ، باسكال جروس ، فلوريان فيرتس.

- خط الهجوم:جمال موسيالا، كلينسيت ، كاي هافيرتز .