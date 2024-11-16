ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة شتاء دافئ 2025

توزيع آلاف البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة شتاء دافئ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت ٱمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة ، أمين المحافظة مبادرة "شتاء دافئ " والتى تهدف توزيع البطاطين على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور وليد عبد القوى أمين تنظيم المحافظة ، عبد المحسن أحمد عبدالمحسن ،  الطاهر سيد فتح الباب الأمناء المساعدين للمحافظة ، وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة المنوط بهم التنظيم ،ضياء أحمد السيد أمين الشباب ، نهى زكريا الطوخى أمينة العمل الجماهيرى،  أحمد على أمين إعلام المحافظة وبعض القيادات التنظيمية لأمانة المحافظة، وأمناء  وأمناء تنظيم الحزب بالمراكز والأقسام وشباب الحزب.

شهدت إطلاق المبادرة أجواء تفاعلية وتضمنت المبادرة اصطفاف سيارات مخصصة لتوزيع البطاطين على الأسر المستحقة في مختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك بمشاركة شباب الحزب.

تأتى المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي ينظمها الحزب لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم محدودى الدخل وحرصاً من الحزب علي خدمة مواطنى المحافظة وفى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية الخدمية في مختلف المجالات وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين و التخفيف عنهم والتواجد الدائم بينهم..

وأشاد أمين المحافظة بمشاركة شباب الحزب للفعاليات بجميع مراحلها منذ اللحظات الأولى للتجهيزات وحتى إصطفاف السيارات وصولاً للتوزيع علي المستحقين بالقرى داخل مدن ومراكز المحافظة مقدماً لهم الشكر على جهودهم المتواصله خلال فعاليات الحزب المختلفة ورصد المركز الإعلامى للمحافظة فرحة الأهالى وإشادتهم بدور الحزب وجهوده المبذولة

IMG-20241116-WA0106
IMG-20241116-WA0106
IMG-20241116-WA0107
IMG-20241116-WA0107
IMG-20241116-WA0105
IMG-20241116-WA0105
IMG-20241116-WA0104
IMG-20241116-WA0104
IMG-20241116-WA0102
IMG-20241116-WA0102
IMG-20241116-WA0103
IMG-20241116-WA0103
IMG-20241116-WA0099
IMG-20241116-WA0099
IMG-20241116-WA0096
IMG-20241116-WA0096
IMG-20241116-WA0093
IMG-20241116-WA0093
IMG-20241116-WA0089
IMG-20241116-WA0089
IMG-20241116-WA0086
IMG-20241116-WA0086
IMG-20241116-WA0083
IMG-20241116-WA0083
IMG-20241116-WA0082
IMG-20241116-WA0082
الأسر الأكثر احتياجا الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ محافظة المنيا مستقبل وطن المنيا