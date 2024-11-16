مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة شتاء دافئ 2025

أطلقت ٱمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة ، أمين المحافظة مبادرة "شتاء دافئ " والتى تهدف توزيع البطاطين على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور وليد عبد القوى أمين تنظيم المحافظة ، عبد المحسن أحمد عبدالمحسن ، الطاهر سيد فتح الباب الأمناء المساعدين للمحافظة ، وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة المنوط بهم التنظيم ،ضياء أحمد السيد أمين الشباب ، نهى زكريا الطوخى أمينة العمل الجماهيرى، أحمد على أمين إعلام المحافظة وبعض القيادات التنظيمية لأمانة المحافظة، وأمناء وأمناء تنظيم الحزب بالمراكز والأقسام وشباب الحزب.



شهدت إطلاق المبادرة أجواء تفاعلية وتضمنت المبادرة اصطفاف سيارات مخصصة لتوزيع البطاطين على الأسر المستحقة في مختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك بمشاركة شباب الحزب.

تأتى المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي ينظمها الحزب لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم محدودى الدخل وحرصاً من الحزب علي خدمة مواطنى المحافظة وفى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية الخدمية في مختلف المجالات وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين و التخفيف عنهم والتواجد الدائم بينهم..

وأشاد أمين المحافظة بمشاركة شباب الحزب للفعاليات بجميع مراحلها منذ اللحظات الأولى للتجهيزات وحتى إصطفاف السيارات وصولاً للتوزيع علي المستحقين بالقرى داخل مدن ومراكز المحافظة مقدماً لهم الشكر على جهودهم المتواصله خلال فعاليات الحزب المختلفة ورصد المركز الإعلامى للمحافظة فرحة الأهالى وإشادتهم بدور الحزب وجهوده المبذولة

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