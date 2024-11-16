ICT Misr" و"IoT Misr" تطلقان توسعات استراتيجية جديدة

أعلنت شركتا "ICT Misr" و" IoT Misr" عن مشاركتهما المتميزة في الدورة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CairoICT’24، الذي يُقام من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واكد محمد المفتي، رئيس شركة ICT MISR، المتخصصة في حلول البنية التكنولوجية المتكاملة، الإطلاق الفعلي لقطاع البرمجيات والتطبيقات المالية للبنوك وقطاع التأمين والـCore Banking.



وكشف المفتي عن مفاجأة تتمثل في انضمام شريك إداري من أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا المالية، ما يمثل خطوة جديدة في توسع الشركة الاستراتيجي بالسوق المصرية. وتوقع المفتي أن تُحدث الخدمات الجديدة التي ستقدمها "ICT Misr" تغييرًا جوهريًا في بنية الخدمات التكنولوجية للقطاع المالي، من خلال توفير حلول مبتكرة للمؤسسات المصرفية وشركات التأمين.

تستضيف "ICT Misr" زوارها في جناحها بقاعة 2 خلال معرض CairoICT’24، وتستقبل ضيوفها بحضور أحد شركائها الاستراتيجيين، شركة Oracle العالمية.

وستمكن هذه الشراكة الشركة من استعراض حلول مخصصة تساهم في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الأعمال المصري وتقديم نماذج جديدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.



من جانبه قال المهندس عمرو نور رئيس مجلس إدارة شركة “IoT Misr” المتخصصة في حلول إنترنت الأشياء والمدن الذكية، أن الشركة ستعرض شراكتها الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى الكشف عن توسعها الجديد تحت العلامة التجارية المطورة.

وتركز IoT Misr توسعاتها على قطاعات الإنتاج الصناعي والمدن الذكية، حيث ستوفر الشركة للزوار نماذج عملية لمشاريع المدن الذكية وحلول لخدمة قطاعي البترول والغاز، فضلًا عن تقنيات التحكم في الوصول والتحليلات المرئية وأنظمة المراقبة.

تقدم "IoT Misr" مجموعة من الخدمات المتكاملة من شركة AVEVA العالمية للبرمجيات الصناعية، والتي تتضمن حلولًا للتحول الرقمي تساعد في تعزيز الكفاءة والاستدامة التشغيلية في عدة قطاعات صناعية. وتوفر حلول AVEVA تصور البيانات والتحكم عبر السحابة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعية، مما يساعد المصانع والمنشآت على تحسين أدائها والامتثال لأهداف الاستدامة.

تدعو "IoT Misr" زوار جناحها إلى تجربة تقنيات متقدمة تشمل كاميرات تحليل البيانات وتطبيقات Video Analytics وAccess Control التي ستسهم في تحسين إدارة العمليات وتطوير مستوى الأمان في القطاعات الإنتاجية.