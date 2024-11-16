بدء تصوير مسلسل "فهد البطل" اليوم بشوارع وسط البلد

بدأ الفنان أحمد العوضى فى تصوير مسلسله الجديد “فهد البطل” المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام

ونشر المخرج محمود حمدان صور لأول يوم تصوير والذى بدأ اليوم السبت، في منطقة وسط البلد وظهر خلال الصور أحمد العوضى وميرنا نور الدين وحجاج عبد العظيم وكارولين عزمى.

وكتب المخرج محمود حمدان قائلا" بسم الله توكلنا علي الله

أول يوم تصوير مسلسل ( فهد البطل )

نعدكم بمسلسل دمااااااااااار بإذن الله ، ارفعوا سقف التوقعات

مسلسل فهد البطل تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد.