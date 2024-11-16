إيجيبت تراست تدعم التحول الرقمى وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية فى مصر

قال المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت المتخصصة في حلول التوقيع الإلكترونى وحماية البيانات في مصر، أن شركته تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT لعام 2024 كراعٍ بلاتيني.

يُقام المعرض برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتعكس المشاركة التزام إيجيبت تراست بدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

أضاف أن Cairo ICT 2024 يمثل فرصة مثالية للتفاعل مع شركائنا وعملائنا في قطاع التكنولوجيا، حيث نعرض أحدث حلولنا في مجالات التوقيع الإلكتروني، البصمة الزمنية، وتأمين البيانات، بالإضافة إلى نظام نقاط البيع (POS) للإيصالات الإلكترونية لتلبية احتياجات القطاعات المتنوعة."



كما أوضح كيوان أن مشاركة الشركة في المعرض تتماشى مع استراتيجيتها التوسعية لعام 2025، والتي تشمل توسيع نطاقها في السوق المصرية، وفتح فروع جديدة، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي لدى المؤسسات والشركات الكبرى.

وأشار إلى أهمية التوقيع الإلكتروني في تسهيل وتسريع المعاملات، خاصة في القطاعين المالي والحكومي، مما يقلل من الاعتماد على الورق ويضمن أماناً عالياً.

وأضاف أن الطلب على التوقيع الإلكتروني في مصر يشهد نمواً كبيراً مع ارتفاع الوعي بفوائده التشغيلية والتكلفة.



تهدف إيجيبت تراست من خلال مشاركتها في Cairo ICT 2024 إلى تعزيز خدماتها والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، في إطار دعم رؤية مصر للتحول الرقمي الحكومي وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

وأكد كيوان أن الشركة ملتزمة بالامتثال للتشريعات المصرية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، وتعمل مع الجهات التنظيمية لضمان مواكبة البنية التشريعية للتطورات التقنية المتسارعة.