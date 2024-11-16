راية لتكنولوجيا المعلومات تعزز شراكتها الاستراتيجية مع "سيسكو" بمعرض Cairo ICT 2024

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن مشاركتها كأحد العارضين الرئيسيين في الدورة الثامنة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) لعام 2024، بالتعاون مع شريكتها الاستراتيجية "سيسكو".

يُقام المعرض في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تسعى الشركة إلى استعراض أحدث حلولها في مجال التكنولوجيا والابتكار عبر جناحين مخصصين، أحدهما بالشراكة مع "سيسكو"، والآخر لجناح AIDC الذي يعرض حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.



وتستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات خلال المعرض مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات عدة، منها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وحلول بيئات العمل الهجينة، التي تعزز من مرونة الأعمال وتحسين الأداء، بالإضافة إلى حلول المراقبة المتقدمة (Observability) لتسهيل متابعة الأنظمة وتقليل المخاطر، بما يضمن استقرار الأداء وتطوير تجربة المستخدم النهائي.

في جناح AIDC، تُقدّم راية حلولاً متطورة لدعم الحوسبة السحابية وتطوير مراكز البيانات، بهدف تحسين القدرة على التوسع الرقمي واستيعاب التغيرات المستمرة في سوق الأعمال. وتشمل الخدمات تصميم وإنشاء مراكز البيانات، وهياكل الطاقة والتبريد، والأمن الصناعي، بالإضافة إلى خدمات الاستضافة السحابية والتعهيد التي تعزز من الكفاءة التشغيلية للشركات.

من جهته، أكد المهندس هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن المعرض يعد فرصة مميزة لاستعراض حلول راية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات الذكية.

وأضاف أن التعاون مع الشركات العالمية والمحلية يسهم في تعزيز قدرات راية على تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات السوق المتنوعة والمتزايدة، مشددًا على التزام الشركة بتحقيق نمو مستدام يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.