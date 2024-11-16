محرك الأقراص SSD المحمول من SanDisk Extreme أداء وتخزين آمن يناسب المحترفين

محرك الأقراص المحمول SanDisk Extreme SSD من أبرز الابتكارات في عالم التخزين الرقمي، حيث يجمع بين الأداء العالي، المتانة، وسهولة الحمل.

كما يقدم حلاً شاملاً لمحترفي التصوير الفوتوغرافي وصناع المحتوى الذين يحتاجون إلى أداء قوي وسرعة مذهلة في أي مكان.

يتميز محرك الأقراص هذا بأداء NVMe SSD سريع مع سرعة قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية، مما يجعله ضعف سرعة الجيل السابق. مما يسهّل عمليات نقل الملفات الضخمة وتُسرّع عمليات النسخ الاحتياطي.

كما يأتي مقاوم للماء والغبار بتقنية **IP65**، ويتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار بفضل الغلاف السيليكون المتين يمنح المحرك حماية إضافية ولمسة مريحة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمغامرين الذين يتنقلون باستمرار.



بفضل تصميمه المدمج (9.6 × 52.55 × 100.8 ملم) وحلقة التعليق المعدنية العملية، يمكنك حمل SanDisk Extreme SSD بسهولة وربطه بحقيبتك أو حزامك أثناء التنقل.

كما يتميز الجهاز بخاصية التشفير AES 256 بت وحماية بكلمة مرور، مما يضمن بقاء بياناتك الحساسة في مأمن. بالإضافة إلى ذلك، تأتي كل وحدة مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات، مما يمنحك راحة بال إضافية.

يتيح تطبيق SanDisk Memory Zone المتاح عبر متجر Google Play™ إدارة الملفات بسلاسة.

يدعم محرك الأقراص أجهزة متعددة تشمل الهواتف الذكية، الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية المزودة بمنفذ USB Type-C.

كما أنه متوافق مع أنظمة التشغيل الحديثة مثل **iOS 13+، Android 11+، macOS v.11+، وWindows 10+.

محرك الأقراص SanDisk Extreme SSD يجسد التوازن المثالي بين الأداء العالي، المتانة، والأمان. سواء كنت محترف تصوير، صانع محتوى، أو مجرد شخص يبحث عن وسيلة تخزين موثوقة وسريعة، فإن هذا الجهاز يقدم لك الحلول التي تحتاجها.

سعة التخزين حتى 4 تيرابايت تجعل هذا الجهاز خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعملون مع ملفات ضخمة ويحتاجون إلى تخزين قوي يمكن الاعتماد عليه.