أمطار متوسطة على شمال وشرق الإسكندرية غدًا

أعلنت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية في بيان لها منذ قليل أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غداً الأحد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وخاصة شرق وشمال المحافظة على فترات متقطعة.

وجاء ذلك بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتعرض محافظة الإسكندرية لنوة “المكنسة” بداية من غدا الأحد، وهي رياح غربية شمالية، وتجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، مع وجود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسرعة رياح من 44 إلى 50 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، وتتكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتنخفض درجات الحرارة غداً من درجتين إلى ثلاث درجات لتسجل 19 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة.

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

ووجهه جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .