ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار متوسطة على شمال وشرق الإسكندرية غدًا

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية في بيان لها منذ قليل أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غداً الأحد  سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وخاصة شرق وشمال المحافظة على فترات متقطعة.

 وجاء ذلك بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتعرض محافظة الإسكندرية لنوة “المكنسة” بداية من غدا الأحد، وهي رياح غربية شمالية، وتجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، مع وجود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسرعة رياح من 44 إلى 50 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، وتتكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتنخفض درجات الحرارة غداً من درجتين إلى ثلاث درجات لتسجل 19 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة.

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة معالجة العامرية "مشروع الألماني"

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،  جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

ووجهه جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .

ارتفاع الأمواج الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الصرف الصحي بالإسكندرية الطرق الزراعية الصرف الصحى المسطحات المائية الملاحة البحرية تطهير الشنايش حركة الملاحة خفض درجات الحرارة سواحل البحر الأبيض المتوسط طقس مائل للبرودة ليلا محافظة الاسكندرية نوة المكنسة