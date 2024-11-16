"سيليكون21" تعلن استراتيجيتها لتصبح مزودًا متكاملًا لحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى

كشفت شركة سيليكون21، إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الحلول التكنولوجية في مصر، عن خطتها للتحول إلى مزود متكامل لحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

أكد أحمد حسين، ، مدير عام سيلكون21 - الفرع الرئيسي أن شركته ستشارك بفاعلية في معرض Cairo ICT، الذي يُعقد في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار رؤية الشركة للسنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع Cisco لتقديم حلول أمنية تعتمد على تقنيات متقدمة.

كما أشار إلى أن الشركة وسّعت محفظتها لتشمل حلولاً متقدمة من شركات عالمية رائدة مثل Splunk، F5، Forcepoint، وThales.

وأضاف حسين : "هدفنا هو تقديم حماية متكاملة ضد التهديدات السيبرانية المعقدة عبر مجموعة واسعة من الحلول المتطورة."

تعمل "سيليكون21" على توسيع شبكة شركائها لتشمل أسماء عالمية مثل Infoblox، BeyondTrust، CrowdStrike، وCommvault، مما يتيح لها تقديم حلول شاملة تغطي حماية البيانات، إدارة الشبكات، والحوسبة السحابية.

أوضح أن الشركة تقدم حلولاً مخصصة تلبي احتياجات قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، البنوك، والنفط والغاز.

وأكد حسين أن هذه الحلول تهدف إلى تمكين الشركات من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بفعالية.

كما أضاف أن "سيليكون21" تُولي أهمية كبيرة لبناء قدرات شركائها من خلال برامج تدريبية شاملة تهدف إلى رفع كفاءاتهم في مجال الأمن السيبراني.