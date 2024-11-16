Group-IB تشارك في Cairo ICT 2024 وتعلن عن إطلاق مركز إقليمي للأمن السيبراني

أعلنت شركة "جروب-آي بي" (Group-IB)، الرائدة عالميًا في الأمن السيبراني والاستخبارات الأمنية، عن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، الحدث التقني الأبرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خلال المعرض، ستعرض "جروب-آي بي" مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجالات الأمن السيبراني، الاستخبارات السيبرانية، وبرامج التنبؤ بالتهديدات المستقبلية، بهدف مساعدة المؤسسات على تعزيز أمن بياناتها وبنيتها الرقمية لمواجهة التحديات المتزايدة.

قال المهندس أحمد ثروت، المدير الإقليمي للشركة في مصر وإفريقيا:

"مشاركتنا في Cairo ICT تؤكد التزامنا بدعم السوق المصرية والإفريقية في ظل التحول الرقمي المتسارع. نحن متحمسون لتقديم أحدث التقنيات التي تمكن المؤسسات من التصدي للهجمات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية."

في خطوة استراتيجية كبرى، كشفت "جروب-آي بي" عن خططها لإطلاق مركز إقليمي للأمن السيبراني في مصر، ليكون مركزًا لخدمة إفريقيا. سيركز المركز على:

رصد التهديدات السيبرانية وتحليلها.

تقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة.

تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني لتلبية احتياجات السوق الإقليمية.

وأوضح ثروت أن اختيار مصر جاء بناءً على موقعها الاستراتيجي والإمكانيات البشرية والتكنولوجية التي تتمتع بها الدولة، مؤكدًا أن هذا المركز سيمثل إضافة قوية لمنظومة الأمن السيبراني في إفريقيا.

تشارك "جروب-آي بي" بوفد رفيع المستوى يضم خبراء دوليين، يقدمون جلسات نقاشية تفاعلية حول:

أحدث التقنيات في التنبؤ بالتهديدات السيبرانية.

استراتيجيات مكافحة الهجمات السيبرانية.

دور الابتكار في تعزيز الأمن الرقمي.

تمتلك الشركة قاعدة عملاء قوية في مصر، تضم مؤسسات في قطاعات مثل:

القطاع المصرفي.

الحكومة.

البترول والغاز.

الاتصالات.



تأتي هذه الشراكات لتؤكد الثقة الكبيرة في قدرات الشركة وحلولها المتقدمة، التي تلبي احتياجات المؤسسات في القطاعات الحيوية.