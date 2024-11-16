خالد حمادة ينضم لقيادة "ICT Misr" نائبًا وشريكًا إداريًا ورئيسًا للقطاع المالي والتأمين

أعلنت شركة "ICT Misr"، الرائدة في الحلول التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، عن انضمام المهندس خالد حمادة إلى فريق قياداتها ليشغل منصب نائب الرئيس والشريك الإداري ورئيس القطاع المالي والتأمين. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في القطاع المالي وتعزيز مكانتها كمزود لحلول رقمية مبتكرة في السوق المصرية.

تخطط "ICT Misr" لإطلاق قطاع التطبيقات المالية الجديد خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2024، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيركز القطاع الجديد على تقديم حلول رقمية متطورة تشمل البرمجيات المصرفية الأساسية (Core Banking)، التطبيقات المالية للبنوك، وقطاع التأمين، ليكون الأول من نوعه الذي يقدمه مزود وطني بخبرة عالمية داخل السوق المحلي.

يمتلك المهندس خالد حمادة خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي، بما في ذلك 20 عامًا في شركة IBM، حيث تولى مناصب قيادية في مصر والمملكة العربية السعودية. ساهم حمادة في إدارة مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار سنويًا، وشارك في قيادة مبادرات رقمية ناجحة مع العديد من المؤسسات الوطنية والعالمية، منها:

رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT).

مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة مصر للتأمين.

رئيس قطاع التكنولوجيا والمشاريع في بنوك القاهرة والأهلي المصري.

عضو مجلس إدارة شركة البنوك المصرية (EBC).

وأعرب حمادة عن اعتزازه بهذا الدور الجديد، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في فريق عمل "ICT Misr" وقدرتهم على تحقيق انطلاقة قوية في قطاع البرمجيات المصرفية والتأمين.

وأضاف: "نتطلع لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة."

تتعاون الشركة مع أبرز الشركات العالمية، مثل:

Oracle: التي تخدم أكثر من 3000 مؤسسة مالية عالميًا.

Finastra: الرائدة في الحلول المصرفية الأساسية والمدفوعات.

FIS: التي تقدم مجموعة شاملة من الحلول المصرفية.

Nintex: المتخصصة في أتمتة العمليات وإدارة سير العمل.

كما تعزز "ICT Misr" شراكاتها المستمرة مع شركات مثل Dell، Veritas، وشركات الأمن السيبراني NetWitness، Proofpoint، وFidelis، بهدف تقديم حلول رقمية وأمنية متطورة تدعم المؤسسات المالية والبنوك في مصر.

أشارت "ICT Misr" إلى أن القطاع المصرفي يشكل 80% من حجم أعمالها، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السوق المصري لحلولها وخدماتها الرقمية. وتستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية من خلال تقديم خدمات End-to-End للمؤسسات المالية، مدعومة برؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي الشامل.