محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 وآليات تنفيذ تلك المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إضافة إلى رؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

تناول الاجتماع مناقشة نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، التي لم تُستكمل بعد.

ووجّه محافظ قنا، بضرورة الإسراع في استكمال تلك المشروعات لوضعها في الخدمة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها، مع رفع تقارير دورية تشمل نسب إنجاز المشاريع والتحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان انتظام سير العمل وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز وقرى المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية الاستفادة من المخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة عند إعداد الخطة الاستثمارية، لضمان توافقها مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة ورؤية مصر 2030.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لكل مشروع بدءًا من اعتماد الخطة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة على مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع معدلات الأداء.

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