Zebra Technologies تكشف عن حلول لتعزيز كفاءة قطاع التجزئة

أعلنت شركة Zebra Technologies ( ZBRA) المزود الرائد للحلول الرقمية التي تتيح للشركات ربط البيانات والأصول والأشخاص ، عن طريق إطلاق ثلاث حلول جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتاجر الحديثة وعمليات المخازن والمستودعات.

تتضمن هذه الحلول نظام Zebra Kiosk، وإصدار الجيل القادم من برنامج Workcloud™ Actionable Intelligence 7.0، بالإضافة إلى أجهزة ET60W/ET65W اللوحية القوية بنظام Windows ، حيث تهدف هذه الحلول إلى تحسين كفاءة العمل وزيادة رضا العملاء والإنتاجية في مختلف قطاعات التجزئة.

تعمل شركة Zebra Technologiesعلى تحسين تجربة العملاء من خلال الخدمة الذاتية حيث أطلقت Zebra ثلاث حلول جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتجربة العملاء والإنتاجية في مختلف قطاعات التجزئة، سواء في المتاجر أو المخازن.

يقدم نظام Zebra Kiosk حلاً ذاتياً شاملاً ومرنًا لتلبية احتياجات العملاء والموظفين في المتاجر والقطاعات الأخرى. ويضم جهاز KC50، وهو كمبيوتر يعمل بنظام Android، بشاشات تتراوح بين 15 و22 بوصة، مع ميزات الدفع المدعمة بتقنية NFC ودعم جميع أجهزة الدفع الإلكتروني، مما يمكن العملاء من إتمام المعاملات بشكل مستقل اجراء عملية الدفع بنفسك أو بمساعدة البائع، بالإضافة إلى وجود مساعد صوتي للبحث عن المعلومات.

أما برنامج WorkcloudTM Actionable Intelligence، فيعتمد على أتمتة سير العمل، ويأتي الإصدار 7.0 الجديد مع منصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من اكتشاف الأنماط الخفية، وتحسين كفاءة البيانات، وتحليلها بسرعة لاتخاذ قرارات سريعة.

توفر أجهزة التابلت الصلبة ET6x التي تعمل بنظام ويندوز على تعزيز كفاءة العمل بفضل ميزاتها الذكية، مثل خاصية اللمس المتقدمة للشاشة , سواء باليد أو باستخدام قلم أو باستخدام قفازات اثناء العمل ، مع توفير تجربة صوتية محسّنة. وتتميز بتصميم مرن يتيح تحويلها إلى لاب توب أو جهاز مثبت في المركبات أو الرافعات.

وقال حذيفة سيلوالا، مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة Zebra Technologies "تهدف حلولنا الجديدة Zebra Kiosk ، و Workcloud Intelligence 7.0 ، و أجهزة ET6x اللوحية إلى تعزيز تجربة العملاء في متاجر التجزئة الحديثة. وهو ما يعكس التزام Zebr بتقديم أحدث منتجاتها وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية في السوق المصري.

وأكد أن الشركة تواصل تعزيز عروضها وابتكاراتها التكنولوجية في السوق المصرية، من خلال إجراء تحسينات مستمرة لمركز خدمات " Zebra Technologies " في القاهرة.