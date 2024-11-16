حبس عنصر إجرامي لاتهامه بتصنيع والاتجار في الأسلحة ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها بدون ترخيص أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.

وتمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و الإتجار فيها بدون ترخيص.

وكانت قد أكدت المعلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ناصر برئاسة المقدم شريف جمال رئيس المباحث، قيام مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، واتخاذه من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش– 7 فرد محلى – مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.