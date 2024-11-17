صراع لا ينتهي.. نتائج الانتخابات الأمريكية تشغل العالم.. ونهج ترامب فى التعامل مع الصراع قد يغير مسار التاريخ بالنسبة للبلاد

في ظل الحرب وعدم اليقين، تحولت الحياة اليومية في كييف بسبب الحرب الدائرة مع روسيا إلى حلقة مفرغة من القلق والاضطراب، وخاصة مع معاناة السكان الأوكرانيين ليس فقط من صافرات الإنذار من الغارات الجوية، بل وأيضًا من الشعور المتسلل باليأس الذي خيم على البلاد. ومع دخول الحرب عامها الثاني، تتزايد الخسائر النفسية. فبالنسبة للعديد من الناس، يبدو الأمل وكأنه رفاهية بعيدة المنال، والتشاؤم الذي ترسخت جذوره على مدى عقود، يترسخ في عقولهم أكثر من أي وقت مضى.

صراع لا ينتهي

قال أحد الكتاب الأوكرانيين، في ليلة الخامس من نوفمبر، إن "صافرات الإنذار لم تكن هي التي أبقتني مستيقظًًا، بل كان الشعور الساحق باليأس الذي أشعلته نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لقد تحول المزاج في أوكرانيا بشكل كبير في تلك الليلة، حيث خشي الكثيرون أن يشير فوز ترامب إلى نهاية الدعم الغربي الحيوي ويؤدي إلى تحول سياسي من شأنه أن يعرض سيادة أوكرانيا للخطر". ولاحظ الكاتب أن نسبة كبيرة من رسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية والعديد من المحادثات الشخصية شعرب بإحباط إزاء عودة دونالد ترامب إلى السلطة. فقد تعني رئاسة ترامب سحب المساعدات العسكرية الأمريكية.. وبالنسبة للكثيرين، أثارت هذه الأفكار تشاؤمًا عميقًا، وشعورًا بأن الحرب، التي كانت تستمد طاقتها من تحالف دولي، أصبحت الآن على وشك الانهيار.

القدرية آلية للتكيف

لطالما كانت أوكرانيا دولة من المواطنين الصامدين، ولكن المتعبين. إن ندوب التاريخ واضحة على كل وجه، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين مثل الجدة أنيا البالغة من العمر ٨٧ عامًا.. إن نظرتها للعالم تشكلت من أهوال المجاعة، وانهيار الاتحاد السوفييتي.. بالنسبة لها، الأمل سلعة نادرة وخطيرة؛ فهي تعتقد أن توقع الأشياء الجيدة يعني المخاطرة بخيبة الأمل الحتمية. كان هذا المصير سمة ثابتة للحياة الأوكرانية، تغذيتها سنوات من المشقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التشاؤم العميق الجذور، كانت هناك لحظات من الأمل. قدم الدفاع الناجح عن كييف في عام ٢٠٢٢ واستعادة خاركيف في وقت لاحق من ذلك العام، لمحات عابرة لمستقبل مبشر.. ومع ذلك، تبدو هذه الآمال الآن هشة بشكل متزايد. الواقع أن الخسائر المرهقة التي تكبدتها أوكرانيا في الحرب تفرض عبئا جسديا وعاطفيا على الجنود الأوكرانيين، الذين ظل العديد منهم على الخطوط الأمامية لشهور دون راحة. والشتاء القاسي الذي ينتظرهم لا يعد إلا بمزيد من المعاناة مع انهيار البنية الأساسية في أوكرانيا، مع تدمير محطات الطاقة وانخفاض درجات الحرارة. وعلى الرغم من خسائر روسيا، إلا أن قواتها تواصل العمل بكامل طاقتها، فى مثال صارخ بالموارد الهائلة التي تستطيع موسكو الاستفادة منها في هذا الصراع المطول.

الدعم الغربي المتذبذب

قبل الانتخابات الأمريكية، واجهت أوكرانيا بالفعل دعما متذبذبا من الغرب. وفي حين كانت هناك أصوات قوية تدعو إلى استمرار المساعدات، فإن أصوات المنتقدين المتزايدة التي تدعو إلى التكيف مع "الوضع الجديد" في أوكرانيا كانت تتزايد صخبًا. أعرب فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، عن خيبة الأمل المتزايدة التي يعاني منها العديد من الزعماء الأوروبيين، متسائلًا عن حكمة الاستمرار في توجيه الموارد إلى ما وصفه بـ"الحرب الخاسرة". وتعكس تصريحاته حالة عدم اليقين الأوسع نطاقا في أوروبا، وخاصة في أعقاب إدارة أمريكية ستكون أكثر عزلة تحت قيادة ترامب. ومع ذلك، فإن النقاش الداخلي داخل الولايات المتحدة أكثر كثافة. فقد ظهرت بالفعل تقارير عن خطط ترامب للسلام، والآن ينتظر المواطنون الأوكرانيون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانت وعود الدعم السابقة ستصمد. لقد ترك سجل ترامب المتشكك تجاه أوكرانيا العديد من الأوكرانيين قلقين للغاية بشأن ما قد تجلبه ولايته الثانية. سواء من خلال المشاركة المباشرة مع فلاديمير بوتن أو من خلال السعي إلى تقليص المساعدات العسكرية، فإن نهج ترامب في التعامل مع الصراع قد يغير مسار التاريخ بالنسبة لأوكرانيا.

ثمن الانتظار

في حين ينتظر الأوكرانيون الوضوح بشأن مستقبلهم، فإنهم يجدون أنفسهم في معضلة مؤلمة: فهل يتمسكون بالأمل، أم يستسلمون للأسوأ؟ إن الثمن العاطفي الذي يترتب على العيش في حالة من عدم اليقين المستمر يصعب المبالغة في تقديره. فمن ناحية، يشكل الاستمرار في الأمل في أن يأتي الغرب لمساعدة أوكرانيا آلية ضرورية للبقاء؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأمل قد يجلب المزيد من الألم عندما يفشل الدعم الموعود في التحقق. هذا الصراع الداخلي بين الأمل واليأس بالنسبة للعديد من الناس في أوكرانيا يشكل أزمة شخصية ووطنية. والثقة في المؤسسات الغربية تخضع للاختبار، واحتمال حدوث تحول صارخ في السياسة الخارجية الأمريكية لا يؤدي إلا إلى تكثيف هذا القلق. وحتى في حين يكافح الأوكرانيون للتنقل عبر أهوال الحرب اليومية، فإنهم يواجهون الآن احتمال خوض معركة أخرى: معركة من أجل مكانهم في النظام الجيوسياسي، وهي معركة قد لا تُحَل في ساحة المعركة ولكن في أروقة السلطة في واشنطن وموسكو وما وراءهما.

على حافة الهاوية

ومع تزايد عدم اليقين بشأن المستقبل، أصبح من الصعب تجاهل التشاؤم الذي اتسمت به النفسية الوطنية لفترة طويلة. والواقع أن الأسئلة التي لا هوادة فيها حول ما قد يحدث بعد ذلك ــ ما إذا كان الدعم الغربي سوف يستمر، أو ما إذا كانت البلاد سوف تُترَك لمصيرها ــ تعمل ببطء على تآكل التفاؤل الذي كان يغذي ذات يوم تحدي أوكرانيا. ومع استمرار هذه المعركة، يراقب العالم عن كثب، في حين يظل مصير أمة معلقًا في الميزان على نحو محفوف بالمخاطر. ويبقى السؤال: هل يسود الأمل، أم أن اليأس سوف يسود في أحلك ساعات أوكرانيا؟

