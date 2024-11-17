جهاز المنتخب يطالب الجماهير بالتواجد في الدفاع الجوي للاحتفال بالتأهل لـ«أمم أفريقيا»

طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الجماهير المصرية بالحضور في استاد الدفاع الجوي بعد غدٍ الثلاثاء، فى مباراة بتسوانا من أجل الاحتفال مع اللاعبين بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب ٢٠٢٥ فى ختام مباريات المجموعة والتي تضم بجوار مصر وبتسوانا منتخبي كاب فيردي وموريتانيا.

وضمن الفراعنة التأهل الرسمي للأمم الأفريقية بعد الجولة الرابعة فقط بعد الحصول على ١٢ نقطة من الفوز فى الجولات الأربعة الأولى قبل التعادل الأخير يوم الجمعة، الماضي أمام كاب فيردي في عقر داره بهدف لكل منهما، ليصبح ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

١- منتخب مصر ١٣ نقطة

٢- منتخب بوتسوانا ٧ نقاط

٣- منتخب الرأس الأخضر ٤ نقاط

٤- منتخب موريتانيا ٤ نقاط

ويخوض منتخب مصر، اليوم الأحد، مرانه الرئيسي علي استاد الدفاع الجوي استعدادًا للقاء نظيره منتخب بتسوانا عقب العودة أمس من كاب فيردي.

وينتظم في مران اليوم الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن «تريزيجيه» ومروان عطية بعد الغياب أمام كاب فيردي بسبب الإيقاف للحصول علي إنذارين، بينما يغيب عن اللقاء محمد الشناوي وحمدي فتحي لتراكم البطاقات الصفراء.

«العميد» يفاضل بين «عواد» و«شوبير» لحراسة عرين الفراعنة أمام بتسوانا

ويشهد المران صراعًا خاصًا بين الثنائي محمد عواد ومصطفى شوبير للفوز بثقة الجهاز الفني لحراسة عرين الفراعنة أمام بتسوانا، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني عقب مران اليوم مصير حراسة مرمي منتخب مصر.

وتعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع مضيفه منتخب كاب فيردي ١-١ في المباراة التي جمعتهما، أمس الأول الجمعة، بالجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب العام المقبل.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول مُتقدمًا بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة ٣١، وفي الشوط الثاني، سجل ريان مينديز هدف التعادل لكاب فيردي في الدقيقة ٦٣ من ركلة جزاء، بهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات، ورفع رصيده إلى ١٣ نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع منتخب كاب فيردي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب بوتسوانا مع ضيفه الموريتاني ١-١، وتقدم منتخب موريتانيا بهدف أحرزه أبو بكاري كويتا في الدقيقة ٧، وتعادل منتخب بوتسوانا عن طريق جيلبرت باروتي في الدقيقة ١٨، ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى ٧ نقاط في المركز الثاني، كما رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الرابع.

وبهذه النتائج، أصبح الصراع على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة منحصرا بين موريتانيا وبتسوانا فقط، ويحتاج منتخب بتسوانا لنقطة واحدة من مباراته أمام المنتخب المصري في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة مباراة موريتانيا وكاب فيردي، وفي حال عدم الحصول عليها ستكون بتسوانا بحاجة لتعثر موريتانيا أمام كاب فيردي.

ويمكن لمنتخب موريتانيا التأهل للنهائيات في حال فوزه على كاب فيردي وخسارة بوتسوانا أمام مصر، حيث سيكون لدى موريتانا وبوتسوانا ٧ نقاط ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تصب في مصلحة منتخب موريتانيا.