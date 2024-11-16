اقرأ غدًا في «البوابة».. تصعيد خطير في جنوب لبنان وسط جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 17 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مارين لوبان.. تدافع عن نفسها: يستهدفون اغتيالى سياسيًا

أقدم سجين سياسى فى العالم.. إخلاء سبيل جورج إبراهيم عبدالله بعد 40 عامًا فى سجون فرنسا.. والنيابة تستأنف القرار

تصعيد خطير فى جنوب لبنان وسط جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار

3 غارات إسرائيلية قرب بلدية حارة حريك.. وهجوم جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت

فوز حزب الحلم الجورجى المؤيد لروسيا بالانتخابات التشريعية.. والمعارضة تندد

29 منظمة غير حكومية: جيش الاحتلال الإسرائيلى يشجع نهب المساعدات الإنسانية فى غزة

إدارة ترامب المرتقبة.. سياسة متشددة تجاه إيران ودعم غير مسبوق لإسرائيل

أول اتصال بين الرئيس الروسى والمستشار الألمانى منذ عامين

«شولتز»: على موسكو إنهاء الحرب.. و«بوتين»: لا اتفاق سلام دون تنازلات من كييف