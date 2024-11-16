محافظ قنا يوجه بإطلاق برنامج ثقافي توعوي للمجتمع

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإعداد برنامج ثقافي توعوي شامل يهدف إلى استقطاب جميع شرائح المجتمع وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والمعرفية، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم وآرائهم، وذلك في إطار تعظيم دور مكتبة مصر العامة كمنارة ثقافية في جنوب صعيد مصر.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس أمناء مكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج من المنتظر ان يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل عروضًا مسرحية مميزة، فقرات تمثيلية مبتكرة، وأمسيات شعرية تهدف إلى إبراز المواهب الأدبية والإبداعية لدى الشباب، فضلا عن تطوير المهارات الثقافية، وتعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي بقضايا المجتمع، إلي جانب تعزيز آليات الثقافة الإلكترونية

كما وجه "عبد الحليم" بضم كوكبه من الشخصيات العامة وممثلين من المجتمع المدني والفاعلين في النشاط الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، لمجلس أمناء المكتبه، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من خدمات وأعمال المكتبة. ويسعى المجلس من خلال هذا التنوع في أعضائه إلى تعزيز دور المكتبة في تقديم أنشطة ثقافية ومعرفية تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتدعم الابتكار والتفاعل المجتمعي بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرًا إلي أن المجلس ناقش الوضع المالي للمكتبة، واطّلع على إيراداتها ومصروفاتها، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل فيها بشكل منتظم ومعالجة أي قصور قد يظهر، بهدف تقديم خدمات ثقافية ومعرفية عالية الجودة لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم وبشكل يليق بأهمية ودور المكتبة في المجتمع.

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