جوارديولا يقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي

السبت 16/نوفمبر/2024 - 08:16 م

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026 .

وينتهي العقد الحالي للمدرب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2025، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الحالية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، تعمل إدارة مانشستر سيتي حاليًا على تمديد العقد الحالي لجوارديولا، الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا أقرب لتمديد عقده، لا سيما بعد أن أتم الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الألماني توماس توخيل كمدرب جديد للمنتخب، وهو المنصب الذي بدا أن جوارديولا مرشح قوي له اعتبارا من الصيف المقبل.

وأوضحت أن السرعة التي تحرك بها الإتحاد الإنجليزي للتعاقد مع توخيل أغلقت هذا الخيار، وأعادت فتح احتمال استمرار "بيب" لموسم آخر بملعب الاتحاد.