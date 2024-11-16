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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقسيمة قوية وتدريبات بدنية شاقة.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد في الدوري

كولر في تدريبات الأهلي
كولر في تدريبات الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش. كما قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

كما قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي. 

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد (٢٠٠٦) مرانًا بدنيًّا وفنيًّا منفردًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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