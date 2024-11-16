بالصور.. “طلاب من أجل مصر” تدشن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، مساء اليوم السبت، حفل تدشين طلاب من أجل مصر لخوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، بحضور عمداء الكليات ووكلائهم ورواد أسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر.

طلاب جامعة الأقصر يسحبون استمارات ترشحهم لانتخابات اتحاد الطلاب

شهد الحفل الذي أقيم بمكتبة مصر العامة بالأقصر، حضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بالجامعة، والدكتور محمود علام، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، بالإضافة إلى حضور كبير من طلاب أسرة من أجل مصر، من جميع كليات الجامعة قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

بدأ الحفل، بعزف السلام الجمهوري ثم عرض فيديو تسجيلي عن نشأة أسرة طلاب من أجل مصر، وكذلك نشاط الأسرة الطلابي؛ التي تهدف إلى توفير مناخ ملائم للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية في جميع المجالات سواء علمية، ثقافية، رياضية، وغيرها، كما تساهم الاسرة بشكل كبير في الأنشطة الترفيهة مثل الرحلات والحفلات، وغيرها

ألقى مقرر الأسرة بالجامعة الطالب عبدالرحمن عوض كلمته، اعقبها كلمة الدكتور محمود علام منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

في كلمته، أشاد الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالاقصر، بدور الأسرة في بناء الطالب ليس في مجال الدراسة فقط، وإنما في جميع نواحي شخصيته، مما يؤثر عليه مستقبلاً ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع.

في ختام الحفل تم التقاط صورة تذكارية جماعية لطلاب أسرة من أجل مصر مع عمداء الكليات ووكلائهم ورواد أسرة طلاب من أجل مصر.

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