شاهد.. هدف رونالدو الرائع في مباراة البرتغال ضد بولندا

قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لاكتساح ضيفه بولندا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال ضد بولندا، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفين وصنع آخر، وتلقى بطاقة صفراء لاعتراضه على حكم اللقاء.

مقصية رونالدو تعيد للأذهان هدفه التاريخي في شباك يوفنتوس

أحرز رونالدو هدفه الأول في اللقاء من ركلة جزاء، لكنه أبهر عشاقه والعالم بهدف رائع في شباك بولندا، وذلك بمقصية مميزة في الدقيقة 87، بعدما وجه عرضية زميله فيتينيا بتسديدة، أعادت للأذهان هدفه التاريخي في شباك يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني بموسم 2017-2018، ولكن هذه المرة وهو في عامه الـ39.

وجاءت أهداف منتخب البرتغال في مباراته ضد بولندا، عن طريق كريستيانو رونالدو (هدفين)، رافائيل لياو، برونو فيرنانديز، بيدرو نيتو، ليسحق المنتخب البرتغالي نظيره البولندي بخماسية مقابل هدف.

وبهذا الفوز، قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للتأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول برصيد 13 نقطة.