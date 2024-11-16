يسري نصر الله يطالب الرقابة على المصنفات الفنية بمزيد من الحرية في الإبداع

تحدث المخرج يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي خلال الندوة المنعقدة له حاليا عن الحريات في الإبداع.

وقال نصر الله خلال الندوة: أطالب هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بمزيد من الحرية في الإبداع للمخرجين حتى نتمكن من إخراج أعمال فنية مختلفة.

وأضاف : أتعجب من منع فيلم "الملحد"، ولماذا يرفع شخص قضية على عمل فني، الفيلم ليس به أي شئ يسئ للدين.

واكد نصر الله أن يوسف شاهين كان لا يحب أعمالي ويقول لي لا أفهمها، فأرد عليه وأقول الناس أيضا لا تفهم أفلامك.

وأردف : من صغري كنت أحب السينما وأكتب خواطر عنها، وعما أحبه بها، وسألت والدي من يصنع الأفلام فأجاب: المخرج، فقلت إذا أريد أن أكون مخرجا.

وقال نصر الله : أصنع فيلم أقدر أبهرك، وحتى الآن طموحي أن أفلامي الجديدة تمنح المشاهد نفس الدهشة التي منحها أول أفلامي

واختتم حديثه وقال: جديدي فيلم واقف في الرقابة وهذا من العبثيات، وهناك فيلم آخر بعد أن كان مجازا رقابيا وتوقفنا لأسباب إنتاجية، تم سحب تصريح إجازته.

حرص على حضور الندوة عدد من الفنانين منهم عصام عمر، باسم سمرة، صبري فواز، رانيا يوسف، لقاء سويدان، بسنت صيام، المخرج عمر الزهيري.

وأدار المخرج تامر عشري الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت أفلام نصر الله، المعروف بروايته الجريئة ورؤيته السينمائية الفريدة، والتي ساهمت بشكل مؤثر في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.