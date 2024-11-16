خبير قانوني: طبيبة كفر الدوار لم ترتكب جرمًا

قال هيثم بسام، الخبير القانوني، إن الدكتورة وسام شعيب أخصائية أمراض النساء والتوليد بكفر الدوار قامت بإعداد فيديو أساءت فيه إلى النساء المصريات، حيث أفشت أسرار المرضى وفقًا لبعض الآراء.

وأضاف "بسام"، خلال برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن طبيبة كفر الدوار لم ترتكب فعلاً ولا جرمًا من وجهة نظره كمحامي، قياسًا على ما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي من عري وألفاظ خارجة وفضائح، حيث أصبحت الفضيحة وكشف المستور من طبائع الأمور، معقبًا: "طبيبة كفر الدوار أقل الوحشين".

وأوضح أن مقصد طبيبة كفر الدوار إذا كان إجرامي فستعاقب، أما إذا كان المقصد من باب النصح والإرشاد فستحصل على براءة بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن طبيبة كفر الدوار استخدمت بعض الألفاظ في الفيديو المنتشر غير جيدة، معقبًا: "أنا كمحامي أستحي أكرر هذه الألفاظ أمام منصة القضاء".