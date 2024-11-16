نقص الوقود في جنوب غزة يهدد 1.2 مليون شخص بالموت عطشًا

حذر المسؤولين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، اليوم السبت، من أن نقص الوقود المستمر منذ أسبوع ترك أكثر من 1.2 مليون ساكن ونازح في المنطقة دون الحصول على المياه النظيفة، وسط الضربات الإسرائيلية المستمرة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وقالت حكومة المدينة في بيان لها: "أدى هذا التوقف المستمر عن الوقود إلى تعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك تشغيل آبار المياه ومحطات تحلية المياه، مما ترك أكثر من 1.2 مليون مواطن ونازح في خان يونس بدون مياه صالحة للشرب وقابلة للاستخدام."

وأثارت حكومة المدينة مخاوف بشأن تعليق مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، محذرة من أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة يمكن أن تغمر الشوارع، وتزيد من مخاطر الكوارث البيئية والصحية، وتسهل انتشار الأمراض والأوبئة.

ودعت حكومة المدينة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وحثت المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان على "التدخل العاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دمرت جميع جوانب الحياة". كما حثت وكالات الأمم المتحدة على "الضغط على إسرائيل لاستئناف إمدادات الوقود والسماح بدخول المعدات وقطع الغيار الأساسية لمنع الانهيار الكامل للخدمات العامة."