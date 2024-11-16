بسبب صورة لاعب بيراميدز.. خالد عبدالفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

اعتذر خالد عبدالفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجماهير النادي وعبر اللاعب عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال خالد عبدالفتاح إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة “إنستجرام” اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

جماهير الأهلي تطلب طرد خالد عبدالفتاح

كان خالد عبدالفتاح نشر صورة برفقة مروان حمدي لاعب بيراميدز وهو ما أثار غضب جماهير النادي الأهلي، الذين طالبوا بأن يخرج اللاعب خالد عبد الفتاح من النادي.

وظهر خالد عبدالفتاح في الصورة عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، والتى أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

أشعلت الصورة التي جمعت خالد عبد الفتاح ومروان حمدي، غضب جماهير النادي الأهلي، الذين بدأوا في التساؤل عن سر الصورة التي ظهرت فجأة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا خالد عبد الفتاح بأنه يتحدى جماهير الأهلي بهذه الصورة المثيرة للجدل.

وقامت جماهير النادي الأهلي بالتعليق على الصورة، قائلين: "وجود خالد عبد الفتاح في النادي الأهلي بعد ما قام به يعتبر إهانة لجمهور الأهلي والمسؤول الأول والأخير عنه إدارة النادي الأهلي والكابتن الخطيب شخصيا.. خالد عبدالفتاح برة الأهلي... جماهير الأهلي تطالب برحيل خالد عبد الفتاح بسبب نشره صورة له مع مروان حمدي".