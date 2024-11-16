طارق الشناوي عن حفظ بلاغ نقيب الممثلين ضده: انتصار للعدالة

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن النيابة العامة حفظت بلاغ نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ضده، مشيرًا إلى أن أشرف زكي يتحدث عن أنه يحترم أحكام القضاء، والنيابة أول درجات التقاضي، وحفظ النيابة العامة دليل على أن بلاغه لا يستحق.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن حفظ بلاغ نقيب الممثلين ضده يعد انتصارًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه يشفق على النقيب من الدخول في معارك صغيرة، وتقديم بلاغ ضده بسبب حديثه عن أن زوجته الفنانة روجينا لا تنجح عند تجسيد بطولة مطلقة، وهذا الأمر ليس سبًا وقذفًا يستحق تقديم نقيب الممثلين بلاغ ضده.

وأكد أنه ليس لديه مشكلة مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، لكنه لم يكن يتمنى أن يقدم "زكي" بلاغًا ضده على الإطلاق، خاصة وأنه لم يقم بأي شيء سلبي ضد نقيب الممثلين، خلاف أن علاقتهما كانت جيدة للغاية.