طارق الشناوي: حفلات محمد رمضان عبارة عن استعراضات

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان محمد رمضان حقق نجاحًا في الغناء أو الأداء، فهو الممثل الوحيد في تاريخ الدراما العربية الذي لديه قوة شرائية عندما يعد حفلات غنائية، حيث حقق الكثير من الإيرادات.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن حفلات الفنان محمد رمضان عبارة عن استعراضات وليست حفلات غنائية بالمعنى المعروف.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان منذ مسلسل "جعفر العمدة" لم يشارك في أي مسلسل آخر، معقبًا: "محمد رمضان خاف من نجاح جعفر العمدة".