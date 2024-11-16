طارق الشناوي يكشف أسماء النجوم الغائبين عن موسم دراما رمضان المقبل

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن السباق الرمضاني هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية في ظل غياب بعض النجوم مثل الفنان كريم عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والفنان محمد إمام.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن موسم دراما رمضان المقبل سيحمل مفاجأة ما دون أن يذكر تفاصيل، مشيرًا إلى أن غياب بعض النجوم قد يكون سببه تعاقد هؤلاء الفنانين مع المنصات لتقديم أعمال جديدة، معقبًا: "المنصات غيرت فكرة إن رمضان يكون الموسم الدرامي الأوحد".

وأوضح أن المنصات لعبت دورا إيجابيا على عكس ما كان يعتقد البعض، حيث تقلص عدد الحلقات، وانخفضت فكرة التكرار بصورة كبيرة.