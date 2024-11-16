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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقابة الأطباء عن أزمة طبيبة كفر الدوار: هدفنا التقويم وليس "الذبح"

الدكتور خالد أمين،
الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء
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قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن بعض القنوات الفضائية تقدم بعض الأشخاص على أنهم أطباء، ويُصرحون بمعلومات غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يتعاون الإعلام من أجل الحفاظ على المرضى، في إطار تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وطالب "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بإعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامي تنظم ظهور الأطباء على القنوات التلفزيونية بدلاً من العشوائية الموجودة الآن، مشيرًا إلى أنه طالب طبيبة كفر الدوار في بداية الأزمة بحذف الفيديو، خاصة وأن هدف النقابة هو التقويم وليس "الذبح" وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب لو حذفت الفيديو في البداية لساهم هذا الأمر في تقليل إثارة الرأي العام، مشيرًا إلى أن إجراءات النيابة العامة ضد طبيبة كفر الدوار قاسية جدًا.

الدكتور خالد امين الإعلامي هيثم بسام طبيبة كفر الدوار وسام شعيب