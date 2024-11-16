نقابة الأطباء: لم نبدأ بعد التحقيق مع طبيبة كفر الدوار

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك شكاوى كبيرة جاءت إلى نقابة الأطباء بسبب طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية" القاهرة والناس"، أن هناك بعض الأطباء كتبوا شكاوى ضد هذه الطبيبة بسبب إفشاء أسرار المرضى، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خدمة طبيبة لسيدة، خلاف إثارة الرأي العام عندما طالبت الرجال بإعداد تحليل بصمة وراثية، للتأكد من نسب أولادهم إليهم.

وأوضح أنه يعترض بشكل تام على ما صدر من طبيبة كفر الدوار، ولكنه بصفته النقابية من الضروري إحالة الشكاوي الخاصة بالطبيبة إلى لجنة التحقيق، حتى لا يبنى الحكم على الآراء الشخصية.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء لم تبدأ بعد التحقيق مع طبيبة كفر الدوار، وكل ما حدث هو إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة التحقيق، مشيرًا إلى أن التحقيق داخل النقابة غير مرتبط بما يحدث داخل النيابة العامة.