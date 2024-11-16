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السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

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قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا صباح اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة ٢٤ لإزالة التعديات بتأمين من قوات الشرطة .
 

وقال رئيس المدينة أنه تم إزالة ١١حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ١٤٠٧م بقرى  البرجاية وتلة محى غرب المدينة للحفاظ على الرقعة الزراعية .
 

رافق رئيس المدينة ، على ظريف ، و الحسينى شادى نواب رئيس المدينة ، و عمرو ابو المكارم ، واشرف فرغلى رؤساء القرى تلة والبرجاية، وابراهيم هلال رئيس حى غرب المدينة، ورضا على خلف مدير إدارة حصر التعديات وجهات الولاية  

أخبار محافظة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا