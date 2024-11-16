حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا صباح اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة ٢٤ لإزالة التعديات بتأمين من قوات الشرطة .



وقال رئيس المدينة أنه تم إزالة ١١حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ١٤٠٧م بقرى البرجاية وتلة محى غرب المدينة للحفاظ على الرقعة الزراعية .



رافق رئيس المدينة ، على ظريف ، و الحسينى شادى نواب رئيس المدينة ، و عمرو ابو المكارم ، واشرف فرغلى رؤساء القرى تلة والبرجاية، وابراهيم هلال رئيس حى غرب المدينة، ورضا على خلف مدير إدارة حصر التعديات وجهات الولاية