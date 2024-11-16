إيطاليا ترسل أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت إيطاليا أنها إرسلت اليوم السبت، أكثرمن 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية أن طائرة تابعة للقوات الجوية "سي 130" أقلعت وعلى متنها أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية لتسليمها للسكان في غزة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن ستواصل بذل جهودها لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأوضح أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة المبادرات التي تم تنفيذها لنقل المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية بطائرات القوات الجوية، بجانب استخدام السفينة البحرية " فولكانو" لافتا إلى أنه تم نقل أطفال فلسطينيين جرحى لتلقي العلاج في مستشفيات الأطفال الإيطالية.