رئيس مطاي يتابع حملات النظافة بالأحياء ويوجه برفع المخلفات

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي، بمحافظة المنيا حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء، تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز وأعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة.

تم رفع المخلفات بحي شرق المدينة ، منطقه شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثوره ، واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان.

وتم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسة الشعراوي.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات النظافة اليومية بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.