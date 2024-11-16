إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بحي غرب المدينة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينه مطاى، إزاله 3 حالات تعدي باشراف فضل الجبالي و هشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بواقع عدد 2 حالة إزالة بحي غرب المدينة في ولايه الزراعه ، وعدد 1 حالة تعدي بحي غرب في ولاية الوحده المحلية.

حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.