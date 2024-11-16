زد يستعد لمباراة مودرن سبورت في الدوري بمواجهة سيراميكا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، اليوم السبت، نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة ودية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، ضيفًا على مودرن سبورت، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد زد لمواجهة مودرن سبورت بخوض لقاء سيراميكا، ضمن مواجهتين وديتين للفريق بقرار من المدير الفني مجدي عبد العاطي؛ لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

زد يواجه سيراميكا والإسماعيلي وديًا

كما يخوض زد مواجهة ودية أمام الإسماعيلي، غدًا الأحد، استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري.

بدأ فريق زد مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم، بتعادل سلبي مع الجونة، قبل أن يخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي في الجولة الثانية.

ويحتل زد حاليًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة، كما إنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف حتى الآن.

وتضم قائمة فريق نادي زد 33 لاعبًا بموسم 2024-2025، كالتالي: علي لطفي، عمرو حسام، محمد سيد (مزيكا)، محمد سمير، محمد إسماعيل، مصطفى عبد القادر (العش)، إسلام إسماعيل، أحمد طارق (بعد عودته من الإعارة)، علي جمال (لالا)، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، أحمد ذكي، بيتر موتوموسي، محمود نبيل محمد، أحمد إبراهيم (الصغيري)، ماتا ماجاسا، محمد سوانيه، مصطفى سعد (ميسي)، مصطفى ذكي (زيكو)، شادي حسين، رشيد أحمد رشيد، عبد الرحمن البانوبي، محمد حمدي، ليوناردو بارتوليوم كاموني، رأفت خليل، محسن ماليما، ابل يلو، عمار حمدي، عادل ميسي، سامح إبراهيم، عبد الرحمن عماد، ماجد هاني، حمدي علاء.